الداهش يطالب الصديق الكبير بالتنحي من منصبه

طالب الكاتب الصحفي عبدالرزاق الداهش، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بالتنحي من منصبه.

وقال الداهش في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية، “أنا لا أشكك في وطنية أو كفاءة الصديق الكبير، ولكن أحيانا يريد الفرد أن يكون النجاح حليفه، ولكن النجاح لا يريد، فالنوايا الطيبة غالبا لا تكفي”، وأضاف “إن روشتة الإصلاحات التي يطوف بها من ما هو غير معني، إلى أخر غير مهتم، تحتاج إلى مجلس إدارة، وذراع تشريعي حتى يتم تنفيذها، وهو ما ينقص الكبير”.

واختتم الداهش تصريحه قائلا “أنا أخاطب في الصديق الكبير حسه الوطني، وأخاطب انتمائه لهذا الشعب الذي لا يستحق كل هذا العذاب، وكل هذا الإذلال، أترك كرسي محافظ مصرف ليبيا، لتكن على مقعد محافظ ضمير ليبيا، وكما قلت ليبيا أكبر منّا جميعا

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