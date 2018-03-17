توقف استقبال الرحلات الجوية في مطار بنينا بسبب سوء الأحوال الجوية

أكد مصدر في إدارة مطار بنينا ببنغازي شرق ليبيا أن المطار توقف عن استقبال الطائرات اليوم السبت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضح المصدر أن المطار قام بتسيير الرحلات المغادرة من مطار بنينا، بينما أُجلت الرحلات القادمة إلى المطار بسبب سوء الطقس والرياح المصحوبة بالأتربة في المنطقة المحيطة بمطار بنينا والتي أدت إلى انعدام الرؤية.

وأشار المصدر في تصريح لموقع ليبيا الخبر، أن الرحلات القادمة إلى مطار بنينا ستستأنف بشكل طبيعي بعد تحسن الأحوال الجوية في وقت لاحق اليوم السبت، أو في وقت متأخر ليلا وذلك من خلال استخدام الإضاءة الموجودة في مدرج هبوط الطائرات لتسهيل عملية الهبوط في المطار حتى في ظل انعدام الرؤية واستمرار الطقس المصحوب بالأتربة.

يشار إلى أن مطار بنينا يعتبر أكبر المطارات في شرق ليبيا، وهو المطار الرئيسي لمدينة بنغازي، وأعيد افتتاح المطار في نهاية العام الماضي بعد نحو ثلاث سنوات من الإغلاق بسبب المواجهات المسلحة في مدينة بنغازي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر