قامت دوريات الحرس البلدي غريان بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك ومدير مكتب الرقابة على الأغذية والأدوية، بجولة على شركات اﻷدوية والمخابز داخل المدينة، حيث تبين وجود اختلاف في التسعيرة.

وقال الحرس البلدي غريان، إنه سيقوم بمخاطبة وزارة ااقتصاد وصندوق موازنة اﻷسعار والمجلس البلدي بضرورة التحرك من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة.

