الخيالي يحذر من كارثة في سبها بسبب الوقود

انتقد عميد بلدية سبها حامد الخيالي، صمت الجهات المختصة تجاه أزمة الوقود في سبها.

وكشف الخيالي في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية، أن وفد من سبها قام مؤخرا بزيارة إلى العاصمة طرابلس، والاتفاق مع الأجهزة المختصة بتزويد محطات الوقود في سبها بأكثر من مليون لتر من الوقود خلال الأيام المقبلة، وتم تشكيل لجنة لتسجيل محطات الوقود التي سيتم توزيع الوقود عليها، ثم وصلت معلومات بوصول شاحنات الوقود إلى منطقة براك الشاطئ، لافتا إلى أن اللجنة توجهت إلى المنطقة وتفاجئت بأن ما تم إرساله هو ثلاث سيارات وقود فقط.

وقال الخيالي، أن تلك الشحنة تعد ضئيلة جدا ولن تتمكن في حل الأزمة في سبها، بل من شانها أن تتسبب في كارثة إنسانية أكبر بمحطات البلاد، وقد ينتج عنها حرب أهلية في المدينة.

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