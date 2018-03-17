السفينة ” الكسندر ” ترسم لميناء بنغازي آخر الخطوط الملاحية العالمية الثلاثة بوصولها له

ليبيا – أكد المتحدث بإسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي ، السبت ، أن قدوم السفينة (إلكسندر) للميناء التابعة للخط الملاحي (الميرسك) أكبر الخطوط العالمية لنقل الحاويات فى العالم ، اليوم السبت ، يعني إكتمال مثلث الخطوط العالمية الثلاثة ( CMA- MSC MERSK ) .

وأضاف الشهيبي بأن هذا يدل على أن الميناء يسير فى الطريق الصحيح وبخطوات ثابتة بفضل جهود العاملين به الذين قال أنهم يعملون لإظهاره بصورة مشرفة وذلك بشهادة كل الخطوط والشركات والوكالات الملاحية وربابنة السفن التى قدمت للميناء ، وفقاً لقوله .

وتابع : ” بهذه المناسبة تتقدم إدارة الميناء لجميع الجهات العاملة به دون إستثناء بالشكر والتقدير والإعتزاز لما بذوله من جهد وعمل دؤوب وعلى قلب رجل واحد خلال أشهر قليلة توجت بهذا الإنجاز والتقدم الملحوظ والذي يعود بإذن الله بالخير على البلاد والعباد ” .

وفى ذات السياق إستقبل الربان حسين الشرع مدير عام ميناء بنغازي المكلف والمهندس عصام الفيتوري رئيس وحدة التفتيش البحري كل من ربان وطاقم السفينة ( إلكسندر ) فور رسوها فى ميناء المدينة .

يشار إلى أن ميناء بنغازي كان قد أعيد إفتتاحه فى 1 أكتوبر الماضي عبر دخول سفينة الشحن التجاري ” ليدي حلوم ” التابعة لشركة البحر المتوسط للملاحة له والتي سجلت حينها كأول سفينة تدخل الميناء التجاري بعد ثلاث سنوات أعقبت سيطرة الجماعات الإرهابية عليه .

المرصد – خاص

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