«مرور بنغازي» يُحذر المواطنين من سوء الأحوال الجوية

نظرًا لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية، حذّر قسم المرور والتراخيص بمدينة بنغازي، المواطنين الذين يَستخدمون الطريق العام بضرورة أخذ الحيطة والانتباه والالتزام.

ووفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات في المركز الوطني، فإن أحوال الطقس من بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو– مرادة خلال الثلاثة أيام المقبلة، تكون السماء قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (27- 33) على مرتفعات الجبل الأخضر وطبرق، وتُسجل ارتفاعًا ملحوظًا يوم الغد مع رياح نشطة إلى قوية السرعة.

وبحسب النشرة، فإنَّ هذه الرياح، تسببت في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية التي تتحول يوم الأحد تدريجيا إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

