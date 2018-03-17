تفاصيل لقاء وفد الزنتان مع السفير الإيطالي

التقى وفد من بلدية الزنتان بحضور عضو مجلس النواب عن المدينة عمر غيث، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، لبحث سبل دعم البلدية بالإمكانيات اللازمة. وكشف غيث في تصريحات صحافية، أن اللقاء تم خلاله مناقشة ملف مكافحة الهجرة غير القانونية، وسبل دعم البلدية بالإمكانيات اللازمة في شتى المجالات، مشيرا إلى أن اللقاء جاء ضمن لقاءات أخرى كان مقرر عقدها مع كل من السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، ووزير الخارجية الجزائري، ومبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا، لبحث سبل حل الأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا، وسبل تقريب وجهات النظر فيما يخص تعديل الاتفاق السياسي.

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