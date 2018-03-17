كشافة تراغن ينشدون للقيم والمحبة (صور)

أكثر من 64 عاما عمر الحركة الكشفية في ليبيا، و49 عاما في تراغن، كانت مناسبة استحقت من فوج تراغن للكشافة والمرشدات تنظيم احتفالية شارك فيها 500 كشاف ومرشدة من 19 فرقة.

وبدأت الاحتفالية بمسيرة استعراضية في شارع المدينة الرئيسي، ردد خلالها الكشافة والمرشدات أهازيجهم وأناشيدهم الكشفية التي تتضمن المبادئ والقيم الكشفية ومحبة منتسبي الحركة لحركتهم.

واحتضنت قاعة النخيل الجزئية الفنية الخطابية من الاحتفالية بمشاركة رواد الحركة وذكرياتهم فيها ومآثرها عليهم، بالإضافة إلى كلمات عبرت عن التمسك بشريعة الكشافة وبنودها العشرة ومبادئها القائمة على تلبية الواجب نحو الله والوطن والشعب وباقي المخلوقات في كل حين.

وبحسب رأي المشاركين في الاحتفالية، فإن الحركة الكشفية ومن لحظة تأسيسها على يد الراحل علي خليفة الزايدي، وبرغم الظروف الحرجة للوطن فقد أثبت منتسبوها أن كشاف اليوم كشاف إلى الأبد.

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