“الدستور بين الرفض والقبول” في البيضاء

احتضنت جامعة عمر المختار في البيضاء، السبت، جلسة حوار نظمها حراك “شباب الجبل الأخضر” ومجموعة من نساء المدينة، لتقديم مسودة الدستور للنقد الموضوعي من حيث العيوب والمميزات، والقبول والرفض.

وشارك في الجسلة أعضاء عن هيئة صياغة مشروع الدستور سواء الموافقين أو الرافضين للمسودة، وعضو عن مجلس النواب، وعدد من أكاديميي جامعة عمر المختار، وجامعة محمد بن علي السنوسي، ونشطاء وحكماء ومهتمون بالدستور.

وطرحت في الجلسة تساؤلات حول مدى تطابق مسودة الدستور مع تطلعات الليبيين، وبعد مقدمة من النقد الموضوعي للنص الدستوري توالت كلمات الحضور بين المؤيدة والرافضة والمتحفظة على مواد الدستور، كما طرح المنظمون أسئلة من خارج الهيئة نيابة عن المهتمين الموفدين والمهجرين والمهتمين بالشأن الدستوري الذين يصعب مشاركتهم في الجلسة.

وتم التطرق بعد ذلك إلى قانون الاستفتاء بعد تساؤلات الحضور حول سبب تأخره لعام، وقال عضو مجلس النواب إدريس عمران إن المجلس ماضٍ في سن قانون الاستفتاء بشكل يزيل كل المخاوف لدة أي منطقة أو مكون.

واتفق المشاركون في الختام على إصدار توصيات بمخرجات الجلسة وإرسالها إلى مجلس النواب، وكذلك أكدوا على اهمية استمرار الجسات والندوات وورش العمل لتوعية المواطن بدون ترويج أو تحريض.

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