اخبار ليبيا الان

“الدستور بين الرفض والقبول” في البيضاء

تم النشر منذُ 37 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

احتضنت جامعة عمر المختار في البيضاء، السبت، جلسة حوار نظمها حراك “شباب الجبل الأخضر” ومجموعة من نساء المدينة، لتقديم مسودة الدستور للنقد الموضوعي من حيث العيوب والمميزات، والقبول والرفض.

وشارك في الجسلة أعضاء عن هيئة صياغة مشروع الدستور سواء الموافقين أو الرافضين للمسودة، وعضو عن مجلس النواب، وعدد من أكاديميي جامعة عمر المختار، وجامعة محمد بن علي السنوسي، ونشطاء وحكماء ومهتمون بالدستور.

وطرحت في الجلسة تساؤلات حول مدى تطابق مسودة الدستور مع تطلعات الليبيين، وبعد مقدمة من النقد الموضوعي للنص الدستوري توالت كلمات الحضور بين المؤيدة والرافضة والمتحفظة على مواد الدستور، كما طرح المنظمون أسئلة من خارج الهيئة نيابة عن المهتمين الموفدين والمهجرين والمهتمين بالشأن الدستوري الذين يصعب مشاركتهم في الجلسة.

وتم التطرق بعد ذلك إلى قانون الاستفتاء بعد تساؤلات الحضور حول سبب تأخره لعام، وقال عضو مجلس النواب إدريس عمران إن المجلس ماضٍ في سن قانون الاستفتاء بشكل يزيل كل المخاوف لدة أي منطقة أو مكون.

واتفق المشاركون في الختام على إصدار توصيات بمخرجات الجلسة وإرسالها إلى مجلس النواب، وكذلك أكدوا على اهمية استمرار الجسات والندوات وورش العمل لتوعية المواطن بدون ترويج أو تحريض.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك