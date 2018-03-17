بالصور | العبار يفتتح قسم الحوادث والطوارئ بمركز بنغازي الطبي بعد تأهيله

ليبيا – افتتح عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار ومدير عام مركز بنغازي الطبي الدكتور عبد الكريم القبائلي اليوم السبت قسم الحوادث والطوارئ بمركز بنغازي الطبي بعد تأهيله بحضور مدراء المستشفيات العامة ورؤساء الأقسام السريرية.

وتم تأهيل المركز بحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي على أكمل وجه ابتدءاً من سرعة وصول المريض إلى المركز لتطبيق نظام الفلترة والفرز بحسب حالة المرضى وتسجيل المريض.

كما شمل المركز غرفة عناية بعدد ثمان أسرة للإيواء المؤقت وغرفة إنعاش والصدمات القلبية وغرفتين عمليات جراحية وغرف العلاج والكشف بسعة إجمالية تصل إلى 60 سرير في مواقع خدمة الطوارئ كافة.

مدير مركز الحوادث و الطوارئ الدكتور سعد الدين عبد الوكيل قال إن القسم تم إعادة تأهيله وصيانته بعد تعرضه إلى التفجير “الإرهابي” والذي نتج عن تدميره وتخريبه.

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