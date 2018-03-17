زكاة سبها يقدم المساعدة لـ 500 أسرة نازحة بالمدينة

قال مدير مكتب صندوق الزكاة بسبها عبدالقادر الطاهر عطية، السبت، إن الحملة الخامسة التي أطلقها الصندوق، استهدفت 500 أسرة نازحة؛ جراء الاشتباكات التي تشهدها المدينة.

وأضاف عطية في تصريح للرائد، أن المساعدات التي قدمت للأسر النازحة، بالتعاون مع مكتب صندوق الزكاة بوادي الشاطئ وديوان صندوق الزكاة الليبي، شملت مواد غذائية وأغطية وفرشا.

وأوضح عطية أن الصندوق قام بحملة طبية؛ لتقديم الكشف والعلاج للأسر النازحة في عدة مواقع، مبينا أن الجمعيات الخيرية بالمدينة دعمت الحملة.

يشار إلى أن صندوق الزكاة بمدينة سبها أطلق أربع حملات سابقا؛ لمساعدة الأسر النازحة؛ بسبب الاشتباكات المسلحة بالمدينة وتوفير احتياجاتهم.

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