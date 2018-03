المتوسط:

يصل كلاً من رئيس الأركان التابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، الفريق عبدالرازق الناظوري، ورئيس الأركان المكلف من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اللواء عبد الرحمن الطويل، إلى القاهرة غدًا الأحد، وذلك للمشاركة في اجتماعات الجولة السادسة من مفاوضات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية التي تتم برعاية اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا.

كان المتحدث العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي، قد أعلن في بيان له، يوم 2 نوفمبر 2017، أن القادة العسكريين الليبيين اختاروا القاهرة لتكون نقطة البدء في تأسيس الجيش الليبي، حيث استقبلت اللجنة المصرية المعنية بليبيا برئاسة اللواء محمد الكشكي مساعد وزير الدفاع، وفداً من العسكريين الليبيين في الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر الجاري بالقاهرة.

وجدد الحضور من العسكريين الليبيين التأكيد على الثوابت الوطنية، ودارت مناقشاتهم التفصيلية حول مختلف الأفكار والحلول لتدشين مرحلة جديدة على مسيرة توحيد المؤسسة العسكرية، حيث تم تشكيل مجموعة من اللجان الفنية التخصصية لبحث آليات توحيد المؤسسة العسكرية ودراسة كافة الشواغل التي تدعم تحقيق هذا المسار.

وقد دارت محاور تلك النقاشات حول موضوعات تتعلق بطبيعة العلاقة بين السلطة المدنية والمؤسسة العسكرية، وكذلك عملية إعادة هيكلة وتنظيم المؤسسة العسكرية.

وثمن الجانب المصري كافة الجهود المضنية التي بذلتها اللجان المنبثقة من ضباط المؤسسة العسكرية الليبية لدعم هذا المسار وفقا لمتطلبات المصلحة الوطنية الليبية.

The post غدًا.. «الناظوري» و«الطويل» يصلان القاهرة للمشاركة في اجتماع توحيد الجيش appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية