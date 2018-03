«الشهيبي»: السفينة إلكسندر تدخل ميناء بنغازي البحري

المتوسط:

أفاد المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري، مفتاح الشهيبي، بأنَّ السفينة «إلكسندر»، التابعة للخط الملاحي (الميرسك) أكبر الخطوط العالمية لنقل الحاويات فى العالم، قد دخلت لميناء بنغازي البحري صباح اليوم.

ولفت «الشهيبي»، إلى أنه بدخول هذا الخط يكون قد اكتمل مثلث الخطوط العالمية الثلاثة، بالإضافة إلى أنَّ هذا يدل على أن الميناء يسير فى الطريق الصحيح وبخطوات ثابتة حسب قوله.

وفي سياقٍ ذي صلة، تقدمت إدارة الميناء بهذه المناسبة لجميع الجهات العاملة بالميناء دون استثناء بالشكر والتقدير لما بذلوه من جهد وعمل دؤوب خلال أشهر قليلة، وهو ما أدى إلى بلوغ هذا الإنجاز.

