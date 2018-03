المتوسط :

عقد عميد بلدية جالو “شعيب الأمين” اجتماعا موسعا مع عدد من أعضاء و مدراء البلدية ومندوبي الأجهزة الأمنية ومندوبي الأجهزة الأمنية ، لبحث العراقيل و المشاكل التى تواجه مالكى المزارع بالبلدية مع الحقول النفطية.

و اتفق المجتمعون على ضرورة الاجتماع مع الحقول النفطية المجاورة لبلدية جالو و المؤسسة الوطنية للنفط لوضع الحلول اللازمة لتلك العراقيل .

