الليبية لحقوق الإنسان تستنكر اختطاف “ارحومة”

استنكرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان واقعة اختطاف المدعي العام العسكري بحكومة الوفاق الوطنى ” مسعود ارحومة الرجباني” ، محملة الجهات السلطات الليبية مسؤوليه ماسيتعرض له “ارحومه” من انتهاكات وإجراءات قد تمس سلامته البدنية والنفسية خارج نطاق القانون .

واعتبرت المنظمة، في تدوينة لها على صفحتها الرسمية فيسبوك، أن هذه الواقعة مؤشر خطير لعدم احترام الأجهزة القضائية بالعاصمة طرابلس، وأن المليشيات المسلحة والعصابات الإجرامية والمؤدلجة هي صاحبة القرار لكونها المهيمنة علي قيادة الأجهزة العسكرية والأمنية .

وناشدت المنظمة، النائب العام بضرورة فتح تحقيق عاجل في واقعة اختطاف ارحومه ، داعيه بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، وسفراء الدول الكبري ، والمنظمات الدولية باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة.

الجدير بالذكر أن مسلحين اقتادو المدعي العام العسكري “مسعود ارحومة” إلى جهة غير معلومة، الخميس الماضي، وذلك أثناء خروجه من مكتبه في منطقة الفلاح بالعاصمة طرابلس.

