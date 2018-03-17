بركة يكشف أسباب استمرار الحرب في سبها

كشف رئيس ديوان وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة في الجنوب “أحمد بركة”، عن أسباب التي أدت إلى استمرار الحرب في مدينة سبها، رغم جميع مساعي التهدئة.

وقال بركة، في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية، “إن القائد العام للقوات المسلحة أصدر في البداية قرار يقضي بأن اللواء السادس يتبع القوات المسلحة، وتم تكليف عميد محمد العطايبي آمر للواء، ولكن العطايبي، خرج ورفض القرار، وقال ان اللواء يتبع حكومة الوفاق، وليس القيادة العامة للجيش، ثم صدر قرار أخر يقضي بتكليف عميد خليفة عبدالحفيظ، آمر للواء السادس، بدلا من العطيابي، ولكن لم يتمكن من استلام مهامه رسميا حتى الآن، وهذا التخبط بين قبول والرفض هو أحد أسباب استمرار الحرب في سبها حتى الآن”، مشيرا إلى أن هناك مساعي من كل الاطراف الاجتماعية، والسياسية، وأخرها وفد الزنتان، للتهدئة وحل الأزمة ولكن دون جدوى.

وأوضح بركة، أن مناطق التبو شهدت أمس الجمعة، مظاهرات منددة بما وصفوه بـ “العنصرية”، ضد التبو، مشيرا إلى أن هناك لقاءات، واجتماعات مكثفة تجرى هذه الأيام بين حكومة الوفاق، وقيادات التبو.



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