جمعية نداء بنغازي الثقافية تقيم ندوة بعنوان “العمل التطوعى في بنغازى…..مسيرة و عطاء”

بنغازي 18 مارس 2018 (وال) – أقامت جمعية نداء بنغازي الثقافية اليوم السبت في الجامعة الدولية للعلوم الطبية بنغازي ندوة بعنوان “العمل التطوعى في بنغازى…..مسيرة و عطاء”.

وأظهر الحضور خلال الندوة بعض ملامح العمل التطوعي في مدينة بنغازي مع تناول تجارب (مدرسة العمال الليليلة، الكشافة، جمعية المرأة، الهلال الأحمر، جمعية الكفيف، الأندية الرياضية).

وتحدثوا عن تأسيس أول فرقة كشفية في ليبيا بمدرسة طرابلس الثانوية بقيادة علي خليفة الزائدي الذي اعتبر مؤسس الحركة الكشفية في ليبيا، وفي العام 1954 تأسست أول فرقة كشفية في كل من بنغازي وسبها وصارت عضوا في المنظمة العالمية

كما تطرقوا إلى “بنت الوطن الأديبة والإذاعية الليبية خديجة محمد عبد الله الجهمي وهي من أوائل المدافعات عن حقوق المرأة في ليبيا، حصلت على عدد من الأوسمة والجوائز. (وال – بنغازي) ع ج/أ د

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال