عائلة مكلومة تناشد لمعرفة مصير ابنهم الذي قرر ركوب “قوارب الموت” إلى أوروبا

أخبار ليبيا24

كغيره من الشباب شد رحيله إلى ليبيا من الجزائر حتى وصل إلى مدينة زوارة ليتأهب لركوب الأمواج متجهًا إلى أوروبا عبر “قوارب الموت”، شاب جزائري أرسلت أسرته للبحث عنه بعد أن انقلب مركبهم في البحر.

رسالة تصل إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس – عبر صفحته الرسمية على فيس بوك – من عائلة الشاب ترجوهم فيها وتناشد معرفة مصير ابنهم المفقود.

أرسلت العائلة صورا لابنهم المهاجر مؤكدة أنه كان في مدينة زوارة وكان ينوي الهجرة إلى أوروبا، إلا أنهم علموا أن القارب الذي ركب فيه انقلب في عرض البحر ولم يعرفوا مصيره حتى الآن.

شواطيء مدينة زوارة، تعتبر نقطة انطلاق قوارب الهجرة غير الشرعية المتجهة إلى أوروبا، حيث يتوافد على المدينة المهاجرين من كل حدب وصوب ومن جنسيات مختلفة ينتظرون دورهم للصعود إلى تلك القوارب التي قد لا تصل بهم إلى مبتغاهم.

تنطلق القوارب الممتلئة بالمهاجرين الفارين من الفقر إلى الموت، طمعًا في الوصول إلى أوروبا للحصول على عمل يقتاتون منه هربًا من الفقر أو الحروب في بلدانهم، إلا أن هذا الطريق الذي قرروا سكله محفوف بالمخاطر.

وفيما يلف الغموض مصير الشاب الجزائري والكثيرين من أمثاله، يكون آخرون أكثر حظا، فقد أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس.، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس “طريق السكة” اليومين الماضيين أنه استلم عدد 41 مهاجرًا غير شرعي من الجنسية المغربية كانوا في مركز إيواء الحمراء في مدينة غريان.

وأكد الجهاز أنه ينتظر السفارة أو القنصلية المغربية للتواصل معهم من أجل إعادتهم إلى بلادهم المغرب إسوة بزملائهم من المهاجرين غير الشرعيين من الجنسيات الأخرى.

ومنذ أعوام تعاني ليبيا من ظاهرة الهجرة غير الشرعية حيث يتوافد إليها المهاجرين عبر حدودها الواسعة ووجهتهم أوروبا، وبعد أحداث فبراير تؤكد الإحصائيات والأرقام أن أعداد المهاجرين أصبحت أكثر من السابق خصوصًا مع توفر الأدوات وضعف السيطرة الأمنية على تلك المناطق.

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