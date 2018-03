المتوسط – أحمد جمال :

تشهد مدينة درنة حالة من الهدوء الحذر بعد مناوشات ليلية متقطعة بين قوات الجيش والجماعات المسلحة المسيطرة على المدينة.

وبين المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمرالمختار “عبد الكريم صبره”، اليوم السبت، أن حالة من الهدوء تسود محاورالقتال بالمدينة المتمثلة في محور الحلية ومحور الظهر الحمر ومحور عين ماره ومحور كرسه والساحل ومحور مرتوبه الفتائح.

