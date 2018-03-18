مسؤول محلي من سبها يكشف لـ المرصد عن عدد النازحين نتيجة الإشتباكات فى المدينة

ليبيا – قال المدير المساعد لإدارة الخدمات الصحية بسبها سالم بشير ، إن عدد النازحين في المدينة من مناطق الاشتباكات بلغ أكثر من 4500 شخص موزعين على أكثر من 300 عائلة وقد استقر معظمهم في مدرستي عائشة أم المؤمنين وابوبكر الصديق بحي المنشية.

وأكد بشير ، السبت ، فى تصريح لصحيفة المرصد أن هولاء النازحين يعيشون اوضاع انسانية صعبة في ظل عجز الحكومات الليبية ولجنة الأزمة عن تقديم المساعدات لهم، مشيرا إلى أن جمعية الهلال الاحمر قدّمت مساعدات لهم وفتحت الكشف المجاني في عيادتها إضافة للرعاية الصحية المجانية لحالات الولادة الطبيعية والقيصرية.

واستغرب بشير قصور مكاتب المنظمات الدولية العاملة في سبها عن تقديم الدعم والرعاية للنازحين الذين لم يتحصلوا على مايكفيهم من المؤونة والاحتياجات وهو ما يُضْعِفُ دور هذه المنظمات ومكاتبها في المدينة .

واوضح بأن هناك طاقم طبي محلي من المتطوعين يقوم على تطعيم اطفال النازحين بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية بالمدينة، كما تبرع اعضاء الطاقم باجهزة الضغط وفحص السكر وقد تم فحص اكثر من 200 حالة مرضية بين النازحين، بعضها يحتاج لعناية مشددة.

واستنكر بشير دعوة لجنة النازحين إلى عودتهم لمساكنهم تمهيدا لإستئناف الدراسة في المدارس التي نزحوا إليها، رغم أن مناطقهم ماتزال تشهد الاشتباكات وهي غير آمنة، مطالباً الجهات المعنية بتوفير أماكن جيدة لينتقل اليها هولاء قبل إخراجهم من المدارس.

المرصد – متابعات

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