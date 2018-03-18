مكافحة الإرهاب بالكفرة تقبض على إرهابيين تسللوا عبر الصحراء

أخبار ليبيا 24 – خاص

وتمكن عناصر الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب، المتمثلة في مكتب “الكفرة- إجدابيا- طبرق” بإعداد كمين بالصحراء الليبية لعدد من الإرهابيين في الصحراء بالقرب من مدينة الكفرة.

وذكر مصدر من الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب، أنه تم القبض على عدد 16 مقاتل تابعين لجبهة النصرة السورية، يحملون الجنسيات السورية والسودانية كانوا قد شاركوا بالقتال في سوريا.

وأفادت هذه المجموعة من خلال التحقيق المبدئي أنهم تم إرسالهم عبر جسر جوي من سوريا إلي تركيا ومن ثم إلى السودان.

وكشف أحد المقاتلين على أنه كان محتجزا لدي القوات النظامية في سوريا قبل أن يتم تهريبه من السجن وإرساله لتركيا.

وأكدت التحقيقات المبدئية أن دولة تركيا ترسل المقاتلين تبعا إلى دولة السودان ومن ثما يتم تهريبهم لليبيا تحديدا مدينة سرت للالتحاق بتنظيم القاعدة الإرهابي في ليبيا المتمثل بما يعرف “بمجلس شورى الثوار- والجماعة الليبية المقاتلة”.

وأشار المصدر إلى أنه ستتم احالة الادلة إلى الخارجية الليبية وهيئة الاعلام الخارجي لرفع الشكاوي أمام مجلس الأمن.

وأكد المصدر أن دوريات قوة مكافحة الإرهاب لازالت مستمرة بعمليات تمشيط الصحراء ومطاردة لعدة سيارات نوع (تندرا)كانت تنوي نقل هذه المجموعات الإرهابية لمدينة سرت حسب خطة سير هذه المجموعة.

تجدر الإشارة إلى أن جبهة النصرة تعد تنظيما إرهابيا تابع لتنظيم القاعدة الإرهابي وتربطه علاقات وطيدة بــ (الجماعة الليبية المقاتلة) الإرهابية.

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