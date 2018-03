«قارب لمهاجرين».. يشعل صراعا بين منظمة إغاثة إسبانية والبحرية الليبية

قالت منظمة «برواكتيفا أوبن أرمز» للإغاثة، في ردها على البيان الذي أصدرته البحرية الليبية ووصفتها فيه بـ«الخادعة» في حادث إنقاذ قارب لعدد من المهاجرين غير الشرعيين الذين كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط: «إن خفر السواحل الليبي اعترض سفينة إنقاذ تابعة للمنظمة كانت تحاول إنقاذ مهاجرين كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط».

وذكر البيان الصادر أمس عن البحرية الليبية «أن زورق دورية حرس السواحل كان متواجداً ومستعداً لعملية الإنقاذ قبل تلك السفينة بأكثر من ساعة ونصف ومستعد للبدء في أعمال الإنقاذ الفوري، لكن تواجد قاربي المنظمة في منطقة الهدف أربك بدء العملية».

وقال مؤسس المنظمة الخيرية الأسبانية غير الحكومية، أوسكار كامبس، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «إن خفر السواحل اقترب من عملية الإنقاذ على بعد 73 ميلًا من الشواطئ الليبية، وأطلقوا طلقات تحذيرية وطالبوا عمال الإنقاذ بتسليم النساء والأطفال الذين في حوزتهم».

وأكد بيان البحرية الليبية أمس «أن المهاجرين عندما وجدوا القوارب المطاطية التابعة للمنظمة قاموا بإلقاء زورق الدورية بعبوات الماء وبغيرها من الأشياء التي في حوزتهم مع إشارات الرفض والصراخ، حتى قامت مجموعة من المهاجرين بالقفز من القارب في البحر».

وأوضح مؤسس المنظمة الإسبانية «أن قارب الإنقاذ اضطر وكان على متنه أكثر من 200 شخص إلى الانتظار لأكثر من يوم للدخول إلى ميناء أوروبي آمن على الرغم من أنه كان يقل أشخاصا في حالة حرجة».

في حين شدد بيان البحرية الليبية «أن زورق الدورية زورق عن الاقتراب وعن عملية الإنقاذ وتركها للمنظمة الأجنبية حرصاً على سلامة المهاجرين بعدما رفضت تلك المنظمة كل الأوامر والتعليمات الصادرة من دورية حرس السواحل بصفته قائد عملية الإنقاذ لاعتبارات عدة منها أسبقية الوصول مع القدرة على تنفيذ عملية الإنقاذ فوراً».

ويضيف من جانبه مؤسس منظمة الإعاثة «إن خفر السواحل الإيطالي سمح لقارب الإنقاذ بأن يرسو في بوزالو في جزيرة صقلية يوم السبت، وقد سمح بإجلاء رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر ووالدته في مالطا في وقت سابق».

بيان البحرية الليبية ختم تفاصيل الحادث بقوله: «إن السفينة العسكرية هي مخول لها قانونا قيادة أعمال الإنقاذ في حالة تواجدها وحرس السواحل يمثل سلطة إنفاذ القانون في تلك المنطقة، ورغم ذلك تنازل زورق الدوريه عن حقه في قيادة الحدث، وترك للمنظمة الأجنبية إنقاذ المهاجرين لاعتبارات إنسانية نعلم أنها غائبة عن ضمير المتواجدين».

فيما قال السياسي الإيطالي وخبير حقوق الإنسان لويجي مانكوني: «إن الحادث وقع في المياه الدولية وأنه على غرار عمليات القرصنة».

وانخفضت تدفقات الهجرة البحرية من ليبيا إلى إيطاليا بصورة كبيرة في أعقاب صفقات أبرمت لتقليص حركة مرور المهاجرين بين الحكومة الإيطالية والسلطات الليبية، لكن نشطاء حقوق الإنسان انتقدوا حالة مخيمات اللاجئين في ليبيا وسلوك خفر السواحل.

وفرضت ليبيا منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بها في البحر المتوسط لمسافة 74 ميلا في العام الماضي، لكن الوضع القانوني للمنطقة لا يزال غير واضح.

