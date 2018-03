حراك “ليبيا حلها الشباب” ينظم ورشة حوارية حول الإصلاح الإقتصادي

المتوسط :

نظم عدد من أعضاء حراك ليبيا حلها الشباب، اليوم السبت، ورشة عمل حوارية حول برنامج الإصلاح الإقتصادي تحت عنوان ” رؤية شاملة متكاملة لإنقاذ الاقتصاد الوطني و معالجة أثاره” بفندق كورنثيا بالعاصمة طرابلس .

وأفاد الأعضاء المنظمين أن الورشة تأتي برعاية مصرف ليبيا المركزي و بحضور عدد من مؤسسات المجتمع المدني و النشطاء من أجل بحث أسباب الأزمة الاقتصادية و إيجاد سبل لحلها

وتناول المجتمعون مناقشة الظواهر السلبية في الاقتصاد و كذلك بحث قضية انحسار دور القطاع الخاص الوطني و انتعاش نشاط تجار الحروب و توسع الهجرة غير الشرعية و انتشار معدلات الفساد، و كذلك مظاهر الأزمة الاقتصادية ومعالمها.

