حراك “ليبيا حلها الشباب” ينظم ورشة حوارية حول الإصلاح الإقتصادي

المتوسط :
نظم عدد من أعضاء حراك ليبيا حلها الشباب، اليوم السبت، ورشة عمل حوارية حول برنامج الإصلاح الإقتصادي تحت عنوان ” رؤية شاملة متكاملة لإنقاذ الاقتصاد الوطني و معالجة أثاره” بفندق كورنثيا بالعاصمة طرابلس .
وأفاد الأعضاء المنظمين أن الورشة تأتي برعاية مصرف ليبيا المركزي و بحضور عدد من مؤسسات المجتمع المدني و النشطاء من أجل بحث أسباب الأزمة الاقتصادية و إيجاد سبل لحلها
وتناول المجتمعون مناقشة الظواهر السلبية في الاقتصاد و كذلك بحث قضية انحسار دور القطاع الخاص الوطني و انتعاش نشاط تجار الحروب و توسع الهجرة غير الشرعية و انتشار معدلات الفساد، و كذلك مظاهر الأزمة الاقتصادية ومعالمها.
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