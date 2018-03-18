نجل مسعود ارحومة : هؤلاء يتحملون مسؤولية إختطاف والدي

ليبيا – حمل نجل اللواء مسعود ارحومة، السلطات الليبية مسؤولية اختطاف والده، أو أي ضرر يمسه من قبل خاطفيه.

وحمل خالد مسعود ارحومة، المسؤولية أيضا لرئيس نيابة طرابلس العسكرية نوري الوحيشي، مسؤولية اختطاف والده، مؤكدا أن كل سبل الاتصال باتت مقطوعة باللواء المختطف.

هذا، وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قد كلف اللواء مسعود ارحومة، بمهام المدعي العام العسكري في يونيو من العام الماضي .

وينحدر ارحومة من بلدة الرجبان بالجبل الغربي وكان مكلفا بمهام وزير الدفاع بالحكومة المؤقتة، قبل أن يقدم استقالته.

المرصد – متابعات

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