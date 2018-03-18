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بالصور والفيديو | عميد بنغازي وعمد المدن الشرقية يصلون طرابلس للمشاركة فى ملتقى البلديات

تم النشر منذُ 43 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – وصل قبل قليل بعد منتصف ليل الأحد عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار الى العاصمة طرابلس للمشاركة فى الملتقى الثاني للبلديات الليبية .

ورافق العبار حوالي 30 عميد بلدية من مناطق شرقي ليبيا على متن طائرة تابعة للخطوط الليبية حطت فى مطار معيتيقة للمشاركة فى الملتقى .

وقد قوبل عمد البلديات الشرقية بحسب مقطع تلقته المرصد من مراسلها بطرابلس بترحيب من نظرائهم فى المنطقة الغربية وبعض عند البلديات الجنوبية الذين حضروا الاستتقبال .

وسينعقد لقاء عمداء البلديات الليبية الثاني خلال العام 2018 بعد اللقاء الأول الذي عقد فى بلدية شحات نهاية يناير الماضي .

المرصد – خاص

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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