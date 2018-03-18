بالصور والفيديو | عميد بنغازي وعمد المدن الشرقية يصلون طرابلس للمشاركة فى ملتقى البلديات

ليبيا – وصل قبل قليل بعد منتصف ليل الأحد عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار الى العاصمة طرابلس للمشاركة فى الملتقى الثاني للبلديات الليبية .
ورافق العبار حوالي 30 عميد بلدية من مناطق شرقي ليبيا على متن طائرة تابعة للخطوط الليبية حطت فى مطار معيتيقة للمشاركة فى الملتقى .
وقد قوبل عمد البلديات الشرقية بحسب مقطع تلقته المرصد من مراسلها بطرابلس بترحيب من نظرائهم فى المنطقة الغربية وبعض عند البلديات الجنوبية الذين حضروا الاستتقبال .
وسينعقد لقاء عمداء البلديات الليبية الثاني خلال العام 2018 بعد اللقاء الأول الذي عقد فى بلدية شحات نهاية يناير الماضي .
المرصد – خاص
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