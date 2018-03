تجدد الاشتباكات في مدينة درنة

خاص – المتوسط :

تتجدد المعارك للقوات المسلحه بالمحور الجنوبي بمدينة درنة حيث تقوم القوات بعمليات تمشيطية لدك معاقل الجماعات الإرهابية بالمدينة.

و في سياق متصل أفاد المنسق الاعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار “عبدالكريم صبره” ، في تصريح خاص للمتوسط، بأنه تم تسير دوريات لتقيم وضع الحريق الواقع فى وادي ماليا غرب كرسه بالمدينة درنة وكذلك وضع خطه استباقيه بخصوصه.

و أوضح صبره أن تلك الدوريات تأتى برفقة رئيس مكتب المكافحة درنه الرائد غيث عقوب ورئيس مكتب الهيئة والسلامه سوسه منعم عيد، ومركز شرطة كرسه وقوة الدعم والحمايه بمديرية درنه ومكتب الاستخبارات محور الساحل

الجدير بالذكر أن مدينة درنة تشهد اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش والجماعات الإرهابية التي تستعد لدخول المدينة بعد ان أعلنت قوات الجيش المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

