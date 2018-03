عميد بلدية بنغازي يصل العاصمة طرابلس

المتوسط :

وصل، منتصف ليل الأحد، عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار إلى العاصمة طرابلس و ذلك للمشاركة فى الملتقى الثاني للبلديات الليبية.

واستقبل عمداء البلديات الغربية و الجنوبية، عميد بنغازي و30 عميد من بلدية من بــرقه أثر وصولهم على متن طائرة ليبية بمطار معيتيقة الدولي .

يشار إلى أن لقاء عمداء البلديات الليبية الثاني خلال العام الجاري سينعقد بعد اللقاء الأول الذي عقد فى بلدية شحات نهاية يناير الماضي.

