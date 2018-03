جامعة عمر المختار تحتضن حلقة نقاشية حول مسودة الدستور

المتوسط :

احتضنت جامعة عمر المختار في البيضاء، جلسة حوار نظمها حراك “شباب الجبل الأخضر” ومجموعة من نساء المدينة، لتقديم مسودة الدستور للنقد الموضوعي من حيث العيوب والمميزات، والقبول والرفض.

وشارك في الجسلة أعضاء عن هيئة صياغة مشروع الدستور و مجلس النواب، وعدد من أكاديميي جامعة عمر المختار، وجامعة محمد بن علي السنوسي، ونشطاء وحكماء ومهتمون بالدستور.

وتناولت الجلسة بحث مدى تطابق مسودة الدستور مع تطلعات الليبيين، و كذلك نقد موضوعي للنص الدستوري كما طرح المنظمون أسئلة من خارج الهيئة نيابة عن المهتمين الموفدين والمهجرين والمهتمين بالشأن الدستوري الذين يصعب مشاركتهم في الجلسة ، و ذلك بحث أسباب تأخر قانون الاستفتاء.

من جانبه ،قال عضو مجلس النواب، إدريس عمران، إن المجلس ماضٍ في سن قانون الاستفتاء بشكل يزيل كل المخاوف لدى أي منطقة أو مكون.

واتفق المشاركون في الختام على إصدار توصيات بمخرجات الجلسة وإرسالها إلى مجلس النواب، و التأكيد على أهمية تلك الجلسات من أجل توعية المواطن بدون ترويج أو تحريض.

