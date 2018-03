انطلاق عملية تسجيل الناخبين في المجلس البلدي الزاوية

المتوسط :

أعلنت اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي الزاوية، امس السبت، انطلاق عملية تسجيل الناخبين لانتخاب مجلس بلدي للمدينة.

و أفادت اللجنو بأن تلك الخطوة تأخرت عامين اسفر عن تهالك البنية التحتية وتردى الخدمات بجميع أنواعها، وأصابه الشلل لأغلب القطاعات بالمدينة.

الجدير بالذكر أن عملية تسجيل الناخبين شهدت عزوفا كبيرا، الأمر الذي دعى اللجنة إلى توجيه نداء للجميع بالتخلي عن السلبية والتسجيل لاختيار الشخص المناسب في المكان المناسب خاصة بعد مخاض دام لأكثر من عامين نتج عنه انطلاق عملية الانتخاب التي يمكن ان تعد بادرة انفراج لأزمات المدينة المتتالية.

