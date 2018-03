المتوسط :

باشر فوج كشافة الزاوية الحملة التوعوية لحث المواطنين على التسجيل بمنظومة سجل الناخبين الخاص بانتخابات المجلس البلدي الزاوية .

وتستمر الحملة خلال هذا الأسبوع لإعلام المواطنين وحثهم على التسجيل في السجل الإنتخابي لضمان نجاح العملية الانتخابية للحملة وذلك بمجموعة من مناطق وأحياء مدينة الزاوية.

و في ذات السياق اجتمع فوج كشافة الزاوية مع المكتب الإعلامي باللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي الزاوية وكانت النتيجه انطلاق حمله توعوية لانتخاب المجلس البلدي الزاوية وانتشار افراد من فوج الكشافة تقريبا في 7 مناطق من مدينه الزاوية

The post فوج كشافة الزاوية يطلقون حملة توعوية للتسجيل بمنظومة الناخبين للبلدية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية