طلبة بجامعة طبرق يخترعون أجهزة لحفظ الأمان والحماية

قام طلبة قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بجامعة طبرق، باختراع عدة أجهزة تساعد في الحماية وتوفير الأمان.

أوضحت فادية فائز عضو هيئة التدريس بالقسم والمشرف على ورشة العمل لــــ ” بوابة أفريقيا الإخبارية أن مادة الاختراع والدراسة كانت عن أجهزة الأمان والحماية.

وأشارت إلى أن الطلبة اخترعوا عدة أجهزة تساعد في توفير الأمان والحماية مثل ” جهاز إنذار عند فتح الباب، عربة اكتشاف عن بعد ومراقبة تستخدم في المؤسسات والعمل العسكري، جهاز لتحويل الطاقة الحركية إلى كهربائية، توليد طاقة كهربائية من خلال المياه والملح، توليد طاقة كهربائية من غير أسلاك عبر الموجات الكهرومغناطيسية، وعدد من الأجهزة الأخرى من عمل طلبة القسم”.

يذكر أن كلية الهندسة هي إحدى الكليات المهمة بحامة طبرق وتسعى للإبداع والريادة في مجال العلوم الهندسية وتطبيقاتها، وأن تكون واحدة من أفضل الكليات المشهود لها بالريادة إقليميا ودوليا في التعليم الهندسـي والبحث العلمي من خلال تخصصات وبـرامج أكاديمية متفردة تلبـي احتياجات المجتمع وتساهم في التنمية المســتـدامـة.

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