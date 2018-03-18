الرئاسي: صيانة مهبط مطار طرابلس بتكلفة 15 مليون دينار

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرار يقضي بسحب تنفيذ مشروع صيانة المهبط الرئيسي لمطار طرابلس الدولي من شركة محلية سبق وتم التعاقد معها في يناير الماضي وسلم المشروع لشركة أخرى.

ونص القرار رقم 325 لسنة 2018 على سحب تنفيذ المشروع من شركة الراسخون للمقاولات العامة، وأذن لمصلحة المطارات بالتعاقد مع شركة الدار الوطنية للمقاولات العامة مقابل مبلغ 15 مليون دينار ليبي.

وطالب المجلس الرئاسي ففي قراره كافة الجهات الرسمية بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ودعا الجهات المعنية تنفيذه.

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