العاصمة تجمع عمداء البلديات

تستعد العاصمة للقاء عمداء ليبيا، بعد تحضيرات أمنية مكثفة، سبقت وصول العمداء، أكد مدير مديرية أمن طرابلس صلاح السموعي أنها ستكون “ممتازة”.

والتقى العمداء للمرة الأولى في مدينة شحات، نهاية يناير الماضي، حيث أكدوا أنهم واقفون ضد الانقسام السياسي “بالإجماع”، محذرين “حينها” الفرقاء السياسيين من أنهم سيصعدون الموقف إن لم يستجيبوا لمطالبهم في تحسين الخدمات.

وكان الملتقى الذي احتضنته المدينة الجبلية قد حضره أكثر من مائة عميد لبلديات ليبيا، بعد لقاء في تونس رعاه مركز الحوار الإنساني بجنيف، جرى خلاله التمهيد لأول ملتقى بين العمداء.

وركز العمداء على ضرورة اعتماد طرق إدارية لا مركزية في الدولة الليبية، كما ناقشوا قوانين الحكم المحلي وعلى رأسها قانون رقم 59 بشأن تنظيم الإدارة المحلية الصادر عام 2012 عن المجلس الوطني الانتقالي.

ويعتبر اجتماع البلديات من الاجتماعات القليلة لمسؤولين ليبيين تجرى داخل البلاد، منذ آخر لقاء معلن للنواب عام 2014 في مدينة غدامس.

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