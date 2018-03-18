القبض على الناشط أحمد الشركسي في طرابلس لهذا السبب

قال عدد من منظمي مظاهرات ميدان الجزائر المطالبة بالكشف عن مصير المختفين قسرا، إن قوة أمنية تابعة لقوة الردع الخاصة قامت مساء يوم الجمعة باعتقال عضو الحراك (أحمد الشركسي) قبيل انتهاء المظاهرة التي نظمت الجمعة الماضية في ميدان الجزائر.

وأوضح الناشطون الذين تتحفظ “بوابة افريقيا الإخبارية” على ذكر اسمائهم إن الردع اعتقلت الشركسي بتهمة الترويج لأخبار كاذبة بعد نشره ادراجا على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي نسب فيه لرئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور قوله إن الكابتن فتحي الشطي المختفي منذ أشهر موجود لدى قوة الردع وسيتم العمل على عرضه على النائب العام.

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