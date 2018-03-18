سفيرة الاتحاد الأوروبي تنفي مجدداً الاتجار بالبشر في ليبيا وتشيد بعملية «صوفيا»

عين ليبيا

أعلنت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا «بيتينا موشايد» عن عدم وجود أي أدلة فعلية تثبت ما تم ترويجه مؤخراً من وجود أسواق لبيع البشر داخل ليبيا داعية المجتمع الدولي إلى مساعدة ليبيا بكل الإمكانيات لاستعادة قوتها وتأمين حدودها.

وعن العملية البحرية للاتحاد الأوروبي قبالة سواحل ليبيا والتي أطلق عليها «صوفيا» كشفت بيتينا موشايد أن سفن العملية أعادت حوالي 20 ألف مهاجر غير شرعي إلى بلدانهم الأم.

مشيرة إلى أن نتائج عملية «صوفيا» أظهرت انخفاض تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط بنسبة 50%، بينما تراجعت بنسبة 37 % أعداد المهاجرين الذين توفوا العام الماضي.

في سياق متصل أوضح قائد عملية «صوفيا» إنريكو كريدندينو أن الاتحاد يحاول توسيع التدريبات التي يتلقاها خفر السواحل الليبي من أجل التصدي لتدفقات الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا.

مشيراً إلى أن ما بين 300 و500 من عناصر خفر السواحل الليبي سيخضعون لتدريب هذه السنة بهدف تعزيز دور ليبيا في التصدي لأزمة الهجرة، وتقليل أعداد حالات الوفيات بين المهاجرين خلال عمليات الإنقاذ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا