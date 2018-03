المتوسط:

القت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بنغازي، القبض على شخصين مروجين للأقراص المخدرة بعد إعداد كمين محكم لهم وضبطهم متلبسين بعملية الإتجار بالأقراص المخدرة من نوع ترامادول.

وبحسب بيان للإدارة، فقد بلغت الكمية المضبوطة حوالي عدد “1220” قرص مخدر نوع ترامادول وضبط بحوزتهم مسدس بلجيكي، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وإخطار النيابة العامة بذلك.

