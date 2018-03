مسؤولو «غريان» يبحثون أزمات البلدية

المتوسط:

عقد ديوان بلدية غريان اجتماعا ضم كل من نصرالدين الفزاني، بصفته وكيل ديوان البلدية وكل من سعد الدين الشيباني مدير إدارة شؤون المتقاعدين، ورمضان إمبيه أبوعبدالله عضو المجلس الأعلى للدولة، وجمعة محمد الشيباني مدير فرع صندوق التضامن الجبل الغربي ، وصلاح علي الزوبيك عضو مجلس النواب، أمس.

وبحسب بيان للبلدية، أسفر الاجتماع على تفعيل مشروع صيانة دار الرعاية الصحية غريان بالفرع البلدي بني داود، وتخصيص قطعتي أرض بالفرع البلدي بني نصير بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة مع مكتب الأملاك العامة ولجنة تخصيص العقارات لإقامة مبنى إدارة فرع صندوق التضامن الاجتماعي الجبل الغربي، وإقامة مشروع مركز رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة .

