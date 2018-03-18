القاهرة تحتضن اجتماعات عسكرية ليبية بحضور الناظوري والطويل

أكد مصدر عسكري ليبي، أن العاصمة المصرية القاهرة، ستحتضن اجتماعا عسكريا ليبيا مهما يجمع القيادات العسكرية الليبية في المنطقتين الشرقية والغربية، لاستكمال حوارات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وأضاف المصدر، أن رئيس أركان القوات المسلحة العربية الليبية التابع للقيادة العامة للجيش عبدالرازق الناظوري، ورئيس أركان القوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبد الرحمن الطويل، سيصلان اليوم الأحد للعاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في الاجتماعات التي تنظمها اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي.

ويتوقع أن يتم الإعلان يوم غدا الأثنين عن نتائج الاجتماعات المغلقة، ومن بين النتائج المنتظرة أن يتم الإعلان عن توحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

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