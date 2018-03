«التضامن لحقوق الإنسان» تكشف أعداد ضحايا الخطف والاغتيالات في ليبيا خلال العام الماضي

المتوسط – أحمد المُهر

أعلنت منظمة التضامن لحقوق الإنسان، في تقرير لها عن جرائم الخطف والاغتيالات في ليبيا خلال العام الماضي، أن 744 ضحية بينها 578 من المدنيين وقعت نتيجة حوادث العنف.

وأضافت المنظمة في تقريرها، أن نسبة حوادث الخطف بلغت 59 % من إجمالي الحالات، تلتها حوادث الاغتيال والقتل بـ 38 %، فيما بلغت نسبة ضحايا إطلاق النار العشوائي 4 %.

وتابع التقرير، أن الحوادث التي رصدتها هي الجرائم ذات الطابع الجنائي والسياسي ولا تشمل تلك التي وقعت في مناطق مواجهات عسكرية، مشيرة إلى أن الحوادث توزعت جغرافيا بين المناطق الشرقية والغربية والجنوبية.

يذكر أن المعارك تجددت أمس، في درنة عقب قيام القوات المسلحة بالمحور الجنوبي بعمليات تمشيطية لدك معاقل الجماعات الإرهابية بالمدينة.

و في سياق متصل، أفاد المنسق الإعلامي لمجموعة عمليات عمر المختار “عبدالكريم صبره” ، في تصريح خاص للمتوسط، بأنه تم تسير دوريات لتقيم وضع الحريق الواقع فى وادي ماليا غرب كرسه بالمدينة درنة وكذلك وضع خطه استباقية، مشيرا إلى أن تلك الدوريات تأتى برفقة رئيس مكتب المكافحة درنه الرائد غيث عقوب ورئيس مكتب الهيئة والسلامه سوسه منعم عيد، ومركز شرطة كرسه وقوة الدعم والحمايه بمديرية درنه ومكتب الاستخبارات محور الساحل.

