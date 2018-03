الهندسة العسكرية تبطل مفعول قنبلة أسفل خطوط مياه «الزريرعية» في بنغازي

المتوسط:

استطاع فريق الهندسة العسكرية، من إبطال مفعول قنبة – لغم أرضى- بعد إبلاغ فريق الصيانة التابع لشركة برقة للمقاولات والاستثمار العقاري، عنه أثناء تأديتهم أعمالهم بشارع التموينية في الزريرعية ببنغازي.

وقال المهندس المشرف على المشروع طارق الفاخري، في تصريحات صحفية، إن آلة الحفر صادفت اللغم عند قيامها بحفر خندق لمد أنابيب مياه الشرب يوم الخميس الماضي، وقد تم إبلاغ صنف الهندسة العسكرية الذين حضروا على الفور وأمنوا المنطقة وتمكنوا من إبطال مفعوله.

فى سياق متصل رئيس عرفة وحدة بصنف الهندسة العسكرية جمال الرملي, أن اللغم عبارة عن حقيبة متفجرة تزن 6 كيلو مرتبطة بدانة هاوون 120م لرفع شدة الانفجار.

