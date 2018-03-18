إجتماع مرتقب اليوم بين اللجنة التحضيرية لمؤتمر إعادة إعمار بنغازي وأمين عام الجامعة العربية

ليبيا – تلتقي اللجنة الرئيسة للمؤتمر الدولي والمعرض المصاحب لإعمار بنغاري وعضو المجلس الرئاسي علي القطراني اليوم الأحد في القاهرة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وبحسب المكتب الإعلامي للجنة فمن المتوقع مناقشة آلية المشاركة وسبل دعم وإنجاح المؤتمر والمعرض الدولي لإعمار بنغازي.

يشار إلى أنه سيقام المؤتمر والمعرض الدولي لإعادة إعمار مدينة بنغازي خلال الفترة من 5 – 10 مايو 2018 في مدينة بنغازي وبرعاية مجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي وبلدية بنغازي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة.

المؤتمر الدولي سيساهم في وضع رؤية لعملية إعادة الإعمار في مدينة بنغازي من خلال تلاقي الخبراء والمختصين بمجالات الإعمار والتنمية المستدامة مع مؤسسات وهيئات وقطاعات الدولة ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين.

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