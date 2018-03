انطلاق فعاليات الملتقى الثاني للبلديات الليبية

خاص- المتوسط

أعلن مسؤول الإعلام بالمجلس البلدي بنغازي نضال الكاديكي، انطلاق فاعليات الملتقى الثاني للبلديات الليبية اليوم الأحد.

وقال «الكاديكي» في تصريح خاص لـ«المتوسط» «إنه بدأت منذ قليل انطلاق فاعليات الملتقى الثاني للبلديات الليبية»، حيث وصل، في منتصف ليل الأحد، عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار إلى العاصمة طرابلس وذلك للمشاركة في الملتقى المنعقد حاليا.

واستقبل عمداء البلديات الغربية والجنوبية، عميد بنغازي و30 عميدا من بلدية من بـرقه أثر وصولهم على متن طائرة ليبية بمطار معيتيقة الدولي.

ويشار إلى أن لقاء عمداء البلديات الليبية الثاني ينعقد بعد اللقاء الأول الذي عقد في بلدية شحات نهاية يناير الماضي، حيث كانت هناك تحضيرات أمنية مكثفة على أعقاب وصول عمداء بلديات المنطقة الشرقية إلى طرابلس.

وأكد مدير مديرية أمن طرابلس “صلاح السموعي” أن العاصمة طرابلس تستعد للقاء عمداء ليبيا، بعد تحضيرات أمنية مكثفة، سبقت وصول العمداء، واصفا هذا اللقاء بالممتاز والإيجابي.

