«المرافق التعليمية» في صبراتة تستكمل صيانة 50 مدرسة

أعلن مدير مكتب المشروعات في بلدية صبراتة «محمد عياد» أن مصلحة المرافق التعليمية، تمكنت ومن خلال تعاقدها مع الشركات المحلية من استكمال صيانة نحو «50» مدرسة من بينها المدارس المتضررة من الأحداث المسلحة التي شهدتها مدينة صبراته العام الماضي.

وكشف «عياد» في تصريحات صحفية، أن مكتب مشروعات صبراتة تابع استكمال واستلام المدارس التي خضعت للصيانة في كل من بلديات زوارة والعجيلات وصبراتة وفق المواصفات والأصول الفنية الصادرة عن إدارة المشروعات، مشيراً إلى أن أعمال الصيانة شملت صيانة الأبواب والنوافذ وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي إضافة إلى تهيئة الساحات الخارجية.

وتابع«عياد»، كما تأخر استكمال أعمال الصيانة في بعض المناطق التعليمية التابعة لمصلحة المرافق التعليمية إلى عزوف الشركات والاضطرابات الأمنية التي شهدتها المنطقة الغربية نهاية العام الماضي. هذا وكانت مصلحة المرافق التعليمية قد أعلنت في وقت سابق عن إطلاقها مشروع صيانة نحو «2000» مدرسة في مختلف البلديات من بينها «23» مدرسة ببلدية زوارة و«64» مدرسة ببلدية صبراتة و«27» ببلدية العجيلات.

