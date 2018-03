«العامة للكهرباء»: استقرار التيار الكهربي مع وجود فائض في الإنتاج

أعلنت الشركة العامة للكهرباء في نشرتها اليومية، الصادرة اليوم الأحد، الموافق 18 مارس 2018، عدم ووجود ساعات طرح الأحمال، نظرا للتوازن بين الإنتاج والاستهلاك المتوقع.

وأكدت الشركة أن الشبكة تتمتع باستقرار للتيار الكهربائي لليوم السادس والعشرين على التوالي، لافتا إلى أن التوليد المتاح للشبكة العامة يقدر بـ 4650 ميجاوات، والاستهلاك المتوقع 4450 ميجاوات، مؤكدةً وجود فائض احتياطي يقدر بحوالي 200 ميجاوات.

وتناشد الشركة المواطنين بضرورة الترشيد في استهلاك الكهرباء لضمان استمرار الخدمة على نحو جيد.

