محاربة تنظيم الدولة صبراتة تتوعد بملاحقة مهربي الوقود

توعدت غرفة عمليات محاربة تنظيم الدولة صبراتة، المتورطين في عمليات تهريب الوقود “خاصة أصحاب المحطات بالبلدية” بالملاحقة القانونية والقبض، وفق أوامر من الجهات القضائية.

وأكدت الغرفة، في بيان لها، على صفحتها الرسمية، الأحد، استمرارها في محاربة “تهريب البشر، والوقود”؛ لوضع حد لاستنزاف موارد وخيرات البلاد، بحسب قولها.

وأشار البيان إلى أن تصريحات رئيس قسم التحقيقات بمكتئب النائب العام الصديق الصور أثبتت تورط من وصفتهم بـ”الميلشيات الإجرامية” في عمليات تهريب الوقود، والبشر، ومدى ارتباطها بشبكات دولية عابرة للحدود، وفق البيان.

يُذكر أن رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور أعلن في فبراير الماضي، صدور مذكرة قبض في حق 114 شخصا متهمين بعمليات تهريب الوقود والبشر، موضحًا أن أغلبهم في صبراتة، وزوارة، والزاوية، والجميل.

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