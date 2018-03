«أموال التعمير تذهب للتعويض».. هل يستولي شقيق ملك بلجيكا على الأصول الليبية المجمدة؟

رصد وترجمة المتوسط:

أبرزت مجلة لوفيف البلجيكية، قضية ليبيا مع مؤسسة شقيق ملك بلجيكا والحكم الذي تحصل عليه الأمير لوران، شقيق ملك بلجيكا يجبر الدولة الليبية على دفع 48 مليون يورو كتعويض.

وبينت الصحيفة البلجيكية في تقرير لها بعنوان «قضية ليبيا مع مؤسسة شقيق ملك بلجيكا» أعدّه تييري دينويل وديفيد لوب، أن ليبيا ترفض تنفيذ الحكم ودفع التعويضات.

ومن جهتها، رصدت صحيفة «المتوسط» الليبية التقرير وترجمته كاملًا، دون أي تدخل، إيمانًا منها بحق القارئ في الاطلاع والمعرفة.

إلى نص التقرير كاملًا..

منذ نهاية عام 2014، تحصل الأمير لوران، شقيق ملك بلجيكا على حكماً قضائيًا نهائيًا يجبر الدولة الليبية على دفع 48 مليون يورو كتعويض. لكن ليبيا ترفض الدفع.

بدأت القصة في طرابلس في يوليو 2008. نيابة عن الصندوق العالمي للتنمية المستدامة، وهي منظمة غير ربحية تأسست في عام 2007، وقع الأمير لوران عقدا بقيمة 70 مليون يورو مع وزارة الزراعة الليبية. نحن نعرف شغف شقيق الملك بالقضايا البيئية. كان المشروع نبيلاً: وهو عبارة عن إعادة تشجير لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاماً، بمساعدة عدة مئات من العمال الزراعيين المحليين، لآلاف الأفدنة الصحراوية على ساحل ليبيا.

لكن الملحمة البيئية الجميلة ستتدحرج بسرعة، فبمجرد إصدار الشريحة الأولى (2.6 ٪ من مبلغ العقد)، تغلق الحكومة الليبية الصنبور. في يونيو 2010، عندما قام الصندوق العالمي للتنمية المستدامة بتركيب الموقع بالفعل، واستأجر الموظفين وبدأ العمل، قام وزير الزراعة الجديد بخرق العقد من جانب واحد، وهذا سبب خسائر فادحة للأصول وسبب حلها في مايو 2011. لماذا هذا التغيير المفاجئ في ليبيا؟

في أغسطس 2011 بدأت معركة طويلة في المحاكم البلجيكية: حيث قام مُصفي الصندوق العالمي للتنمية المستدامة، أليكس تالون، بمقاضاة الدولة الليبية عن الأضرار. ويؤكد آخر حكم صدر عن محكمة الاستئناف ببروكسل في 20 نوفمبر 2014، الإدانة من الدرجة الأولى للدولة الليبية، والتي أعلن عنها في سبتمبر 2012، لدفع تعويض قدره 38 مليون يورو (38479041) إلى الصندوق العالمي للتنمية المستدامة.

لخص بيير ليجروس محامي المؤسسة، الحكم بقوله: “مع الفائدة والتكاليف القانونية، فإن أكثر من 48 مليون يورو تُدين بها ليبيا اليوم إلى الأصول السابقة للأمير لوران”.

وعلق أليكس تالون بالقول: “هذه الأموال، إذا تمت إعادتها، يجب أن تذهب لمنظمة أخرى غير ربحية أو مؤسسة لها نفس الهدف الاجتماعي”، والتي يمكن أن تكون جمعية أو مؤسسة أخرى أنشأها الأمير.

باختصار، بعد هذا الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، لم تطعن ليبيا في محكمة النقض، ولهذا يصبح القرار القضائي نهائياً. لكن الدولة الليبية. ترفض الدفع. وفي مثل هذه الحالة، تكون الدولة البلجيكية ملزمة، بموجب الحق في محاكمة عادلة تكفلها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ببذل كل جهد لإنفاذ قرار المحكمة. وبعبارة أخرى، في هذه الحالة، يجب على وزارة الشؤون الخارجية، ووزارة المالية، أن تنقذ المُصفى. ولكن على العكس تماماً، دعمت الحكومة البلجيكية ليبيا بدلاً من ذلك.

لعبت الدولة الليبية، ممثلة في المحامية ساندرا غوبرت، التي لم ترغب في التحدث بشأن هذه القضية، أوراقها الأخيرة في صيف عام 2016 من خلال إدخال إجراء نادر في القانون البلجيكي: وهو الملاذ الأخير في المجال المدني، المسموح به بعد الحكم النهائي إذا ظهرت أجزاء محددة وجديدة. وتعتقد المحامية عن ليبيا أنه يجب إجراء محاكمة جديدة، لأن ليبيا هي من طلبت التماس خرق العقد وتم قبوله من قبل الصندوق العالمي للتنمية المستدامة لدفع مكافأة نهاية الخدمة: حيث تم دفع مبلغ 281000 يورو إلى المؤسسة في عام 2010.

وتمثل التكتيك المتأخر لتجنب تعويض المنظمة غير الربحية، في الوثائق الجديدة التي قدمتها هيئة الدفاع، وهي وثائق محاسبية وتعاقدية، والتي وفقا لمحامي الصندوق العالمي للتنمية المستدامة، ليس لها أي تأثير على الحكم الذي تنازعوا عليه مع ليبيا.

يقول، باولو لوريو، أحد محامي الصندوق العالمي للتنمية المستدامة، من مكتبه في إيطاليا: “من الواضح أن مثل هذا المبلغ (281000 يورو) لم يتم قبوله أبداً من قبل الصندوق العالمي للتنمية المستدامة، كتعويض نظرا لأهمية العقد والأضرار التي لحقت “. مبلغ في الواقع 170 مرة أقل من الأضرار التي منحت من قبل المحاكم البلجيكية إلى الصندوق العالمي للتنمية المستدامة. الجدير بالذكر أنه من المقرر عقد المرافعات في أبريل المقبل أمام محكمة بروكسل الابتدائية.

وقبل ذلك، كانت ليبيا قد جربت بالفعل جميع أنواع المناورات، مجادلة على وجه الخصوص بأن الاستشهادات والأحكام لم يتم تقديمها بشكل منتظم، ثم اتهمت بشكل صارخ محامي الصندوق العالمي للتنمية المستدامة بتلفيق الإقرارات الكاذبة. قررت محكمة الاستئناف في بروكسل أن البنود البريدية المتعلقة بالمرافعات قد تم استلامها على النحو الواجب. وفي مواجهة رفض ليبيا المنهجي للتعويضات، وبدون أي دعم من الحكومة البلجيكية، حاول محامو الصندوق العالمي للتنمية المستدامة الحجز على الأصول الليبية في بلجيكا وخارجها.

المبلغ الإجمالي للأصول التي وُضعت في العالم من قبل عشيرة القذافي يعد مبلغاُ فلكياً، فوفقا للتقديرات: 170 مليار دولار حسب تقديرات المجلس الوطني الإنتقالي الليبي، و 400 مليار دولار وفقا لرجل الأعمال التونسي السويدي إريك اسكندر جوييد، الذي تتبع لفترة طويلة هذا الكنز المذهل. والبلدان المضيفة الرئيسية لثروة القذافي هي جنوب أفريقيا والولايات المتحدة وسويسرا وإيطاليا.

لكن مملكة بلجيكا الصغيرة لا تتخلف عن ذلك: ففي 6 سبتمبر 2011، تم الكشف عن مذكرة حكومية تم بموجبها تجميد أكثر من 14 مليار يورو من الأصول الليبية من قبل الأمم المتحدة على حسابات بنك (كي بي سي ) بمبلغ 870 مليون يورو، وبنك (أي إن جي) بمبلغ 376 مليون يورو، وبنك (بي إن بي فورتس) بمبلغ 43 مليون يورو، ولكن بشكل خاص بنك (يوركلير) بمبلغ 12.8مليار منذ بداية الحرب الأهلية الليبية التي أدت إلى سقوط وموت العقيد معمر القذافي في 20 أكتوبر 2011. تم تأكيد هذه المبالغ على لسان ديدييه رايندرز، وزير المالية آنذاك.

الأصول الليبية المجمدة في بلجيكا مملوكة بشكل رئيسي من قبل هيئة الاستثمار الليبية، وهي الصندوق السيادي الليبي الرئيسي، والشركة العربية الليبية للاستثمار الأجنبي، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لهيئة الاستثمار الليبية. في نهاية شهر نوفمبر 2013، في بنك يوروكلير، كان لدى هيئة الاستثمار الليبية ما يقرب من 12.2 مليار يورو وللشركة العربية الليبية للاستثمار الأجنبي ما يقرب من 4 مليار يورو، أي ما يقرب من 16.2 مليار مجمدة من قبل الأمم المتحدة. سوف يحاول الصندوق العالمي للتنمية المستدامة الحجز على مبلغ 38.5 مليون يورو قيمة المبلغ الذي تحصل عليه في القضية المرفوعة على الدولة الليبية، بالإضافة إلى قيمة الفوائد على المبلغ. في عام 2017 عندما خاطب القاضي ميشيل كليز بنك يوروكلير كجزء من تحقيقه في غسيل الأموال، أعلن البنك عن احتفاظه بما لا يقل عن 5 مليارات من الأصول الليبية في الحسابات المجمدة.

في إيطاليا، سيحصل باولو أوريو على الحجز على 15 حسابًا مصرفيًا لدى بنكي (بي أن بي باريبا) و(بانكا أوبي)، الذي افتتحته السفارة الليبية في روما. كما ستحجز على المقار الدبلوماسية الليبية بالإضافة إلى توزيعات أسهم شركات مثل شركة (إيني) أو شركة (فينميكانيكا)، والتي تحتفظ بها هيئة الاستثمار الليبية. ولكن في ربيع عام 2014، سحب موظفً بالسفارة ما يقرب من 1.9 مليون يورو نقدًا في غضون ثلاثة أسابيع من أحد حسابات البنك الإيطالي الليبي (بانكا أوبي)، ولكن تم الحجز على المبلغ. وأخيراً، في لوكسمبورغ، حاول الصندوق الحجز على الأموال الليبية في عام 2017، والتي وفقاً لمحاميه، تم نقلها من بنك يوروكلير إلى بنك HSBC. ولا تزال إجراءات الحجز في إيطاليا ولوكسمبورغ جارية.

في سبتمبر 2011، أعلن ديدييه رايندرز، وزير المالية البلجيكي آنذاك، أن الحكومة أرادت الإفراج عن الأموال المجمدة في أقرب وقت ممكن للسلطة الليبية الجديدة، ولكن أيضا لسداد الشركات البلجيكية التي وقعت عقودًا مع نظام القذافي والتي لم يتم الوفاء بفواتيرها. ووفقاً للرجل الأول السابق للخزانة مارك مونباليو، والذي تم اختباره في نهاية عام 2015 كجزء من التحقيق القضائي بشأن غسيل الأموال، فقد جمدت الأموال الليبية المجمدة في يوروكلير.

شركة FN Herstal، وهي شركة أسلحة، وكانت مورد لليبيا، تم دفع فواتيرها المستحقة بفضل التدخل الشخصي للوزير رايندرز. كما تم تعويض شركة CK Technology، وهي شركة متخصصة في “تركيب معدات الرماية وصيانتها” في تركيا والمغرب العربي، من قبل ليبيا بفضل الوزير رايندرز.

استفاد عدد قليل من الشركات الأخرى من التدخل “الدبلوماسي” للشؤون الخارجية في عام 2012، ثم في عام 2013، مع السلطات الجديدة في طرابلس. ولكن في نهاية عام 2015، لم يتم الدفع سوى لشركتي أسلحة من مدينة لييج البلجيكية. شركة FN Herstal تطالب بمبلغ 536000 يورو، في حين أن شركة CK Technology. تطالب بمبلغ 3.6 مليون يورو. من ناحية أخرى، رُفض الصندوق العالمي للتنمية المستدامة، المؤسسة البيئية غير الربحية، رفضًا قاطعًا من قبل الحكومة، رغم أنه يستفيد من قرار قضائي، ويزعم محاموه أنهم حذروا وزارة الشؤون الخارجية البلجيكية بمجرد صدور الحكم النهائي في نوفمبر 2014 لصالحهم.

كما حاول بيير ليجروس، وهو محام في الصندوق العالمي للتنمية المستدامة، إقناع وزارة الخزانة بقك التجميد جزئياً عن الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا حتى يمكن دفع قيمة التعويض للصندوق. داخل وزارة المالية اللبلجيكية، قسم الخزانة هو المسؤول عن القضايا المالية الدولية والأوروبية. وهو السلطة المختصة بتجميد الأصول الليبية وفك التجميد.

بالنسبة لمحامي الصندوق، فإن النصوص الدولية واضحة، فاللائحة الأوروبية 2011/204، والتي أقرتها لائحة جديدة 2016/44 (يناير 2016)، توفر إمكانيتين رئيسيتين لتجميد الأموال: تنفيذ عقد أو اتفاقية أو التزام موقع من أشخاص أو كيانات وضعتها الأمم المتحدة على القائمة السوداء، قبل تاريخ وضعهم على القائمة السوداء (16 سبتمبر 2011)، وتنفيذ قرار قضائي يشمل هؤلاء الأشخاص أو الكيانات، الذي صدر قبل نفس التاريخ. وبناءً على ذلك، فإن طلب المنظمة غير الهادفة للربح يجيب على الاستثناء الأول: العقد الذي تم توقيعه قبل عام 2011 لم يتم الوفاء به.

يقول المحامي بيير ليجروس: “قرار المحكمة النهائي في عام 2014 هو نتيجة مباشرة للعقد الذي وقع في عام 2008، مما يدل بلا شك على أن العقد لم يتم احترامه”.

لكن الخزانة لا ترى الأشياء بهذه الطريقة. ففي يونيو 2015، رد نائب رئيس الخزانة، الذي كان آنذاك مارك مونباليو، على المحامين بأن طلبهم لفك التجميد، “لا يتفق مع أنه لا يوصف بوضوح ولا يرتبط بأي رقم حساب محدد تم فتحه. مع مؤسسة مالية في بلجيكا”. ويضيف أن حكم محكمة الاستئناف الصادر في 20 نوفمبر 2014 لصالح الصندوق العالمي للتنمية المستدامة “ينطبق على دولة ليبيا” ولا ينشأ عن توقيع عقد مع “الأموال السيادية لدولة ليبيا”.

المحامون عن الصندوق العالمي للتنمية المستدامة يعتقدون أنهم يحلمون. عندما يطلبون توضيحاً حول الحسابات المصرفية للأموال المجمدة في بلجيكا، يُقال لهم، بصفتهم برلمانيين يطرحون أسئلة، أن اللائحة الأوروبية تحظر إيصال هذه المعلومات. والحجة القائلة بأنه كان ينبغي عليهم توقيع عقد مع هيئة الاستثمار الليبية أو الشركة العربية الليبية للاستثمار الأجنبي، وليس مع الدولة الليبية، للحصول على فك تجميد الأموال، يجعلهم يخرجون منها. لأنه، في النظام الأساسي لهيئة الاستثمار الليبية، يتم تحديد أن هذا الصندوق السيادي هو “هيئة عامة” تابعة للدولة الليبية. وفي السياق نفسه، دعا محامو هيئة الاستثمار الليبية في إيطاليا أنفسهم: رأس مال الصندوق السيادي ملك للدولة الليبية ويترأس مجلسها الائتماني رئيس الوزراء الليبي نفسه.

لذا، عندما أخذ تشارلز ميشيل، رئيس الوزراء البلجيكي حجج الخزانة، في رسالة مؤرخة في 1 سبتمبر 2015 موجهة إلى محامي الصندوق العالمي للتنمية المستدامة، يشرح لهم بمهارة لماذا رفضت الحكومة البلجيكية طلب المصفي ببذل كل جهد ممكن من أجل تنفيذ القرارات القضائية.

ردة فعل المحامين كانت فورية، ففي 8 سبتمبر 2015، رفعوا شكوى جنائية ضد طرف غير محدد بتهمة غسيل الأموال وخيانة الأمانة، مع دعوى مدنية. هدفهم كان بما أن وزارة الخزانة ترفض فك تجميد الأموال المجمدة في ليبيا حتى يتمكن الصندوق العالمي للتنمية المستدامة من الحجز عليها، سيحاولون الحجز عليها مباشرة عن طريق العدالة. تم الاستماع إلى القضية بواسطة القاضي كلايس، التي أمر بالحجز على الأموال في خريف عام 2017، لكن بنك يوروكلير يعارض الأموال التي يتم تحويلها إلى حساب دولة، بموجب مرسوم ملكي من عام 1967 وقانون عام 1999. واللذين ينصنان على أن حسابات الأوراق المالية والحسابات النقدية لمؤسسات المقاصة مثل يوروكلير غير قابلة للحجز. يجب أن يتم البت في هذا النزاع قبل الصيف من قبل غرفة الاتهام.

بعد شكواهم الجنائية، ما زال محامو الصندوق العالمي للتنمية المستدامة يحاولون إقناع الخزانة. لكن أليكساندر دي جيست، خليفة مارك مونبالييو، والذي كان في السابق مستشارًا للوزير رايندرز لمدة 11 عامًا، يتبنى نفس الرفض لطلبهم، ففي رسالة مؤرخة بتاريخ 23 ديسمبر 2016، أعاد التأكيد على أن “طلب فك التجميد ليس دقيقاً بما فيه الكفاية فيما يتعلق بتحديد الحسابات”. وقدم حجة جديدة لحل المعضلة: “أمر دفع طوعي من الكيان الذي يتم تجميد موارده في بلجيكا” سيكون ضروريًا. بوضوح: يجب على هيئة الاستثمار الليبية إعطاء الضوء الأخضر لبعض صناديقها ليتم الدفع للصندوق العالمي للتنمية المستدامة.

لتبرير موقفه، يعتمد ألكسندر دي جيست على رأي قدمه فريق مجموعة المستشارين في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، ولا سيما فيما يتعلق بالعقوبات. فقد قامت وزارة الخزانة البلجيكية بإجراء مقابلة مع مجموعة المستشارين في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في أوائل نوفمبر 2016 لمعرفة رأي الاتحاد الأوروبي. في ردها، تعتقد مجموعة المستشارين في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أنه لا يمكن مساواة هيئة الاستثمار الليبية مع الدولة الليبية، وأنه يمكن النظر إلى فك التجميد على الأموال فقط من أجل الديون المستحقة من قِبل هيئة الاستثمار الليبية، التي وضعتها الأمم المتحدة على القائمة السوداء. ومع ذلك، تؤكد مجموعة المستشارين في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن رأيها “لا يشكل رأياً رسمياً من اللجنة”. وبعد هذا التطور، تحدى الصندوق العالمي للتنمية المستدامة موقف دي جيست أمام مجلس الدولة.

المحامون لا يستطيعون تفسير هذه الممانعة بلا هوادة من قبل وزارة الخزانة، ولا، على وجه الخصوص، من قبل الحكومة، ولا سيما من الوزير ديدييه ريندرز الذي اتخذ موقف قاطع ومؤيد لليبيا، وذلك منذ بداية القضية. في الواقع، في 9 أبريل 2013، وفي حين أن محكمة بروكسل الابتدائية قد قررت بالفعل النزاع لصالح الصندوق العالمي للتنمية المستدامة، تلقى بيير ليجروس بريدًا إلكترونيًا من وزير الشؤون الخارجية ديدييه رايندرز ، فيما يبدو كأنه تحذير غريب للأمير لوران.

فرانسوا دي كيرشوف، سفير بلجيكا اليوم في حلف الناتو، يشرح أن الوزير رايندرز، علم أن ليبيا تعتزم الطعن في هذا الحكم، وأن “فرص نجاح التعويض كانت تعتبر ضعيفة للغاية في ليبيا “. ويضيف: “يجب أن يكون هذا الملف لا لبس فيه بين ما يخرج من المجال الخاص لأنشطة الأمير وما يشكل سياسة الحكومة البلجيكية تجاه ليبيا، وبين ما هو جزء من إرث الأمير ومؤسسته غير الربحية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن وزارته تدخلت مباشرة في القضية، كما يتضح من رسالة بريد إلكتروني تم إرسالها في 10 يونيو 2016، من قبل البارون ألكسيس دي كرومبروج، المستشار القانوني لوزارة الخارجية. هذا البريد الإلكتروني موجه إلى مايكل بيشوب، الذي يقود مجموعة المستشارين في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، التي ستقوم وزارة الخزانة بمقابلتها في وقت لاحق. في هذا البريد الإلكتروني، يسأل زميل ديدييه رايندرز (الذي يعمل الآن سفيرا لدى كازاخستان) بيشوب عن ما إذا كانت هيئة الاستثمار الليبية والشركة العربية الليبية للاستثمار الخارجي، وهما من الصناديق السيادية، يمكن تشبيههما بالحكومة الليبية التي وقع معها الصندوق العالمي للتنمية المستدامة أثناء نظام القذافي في عامي 2008 و 2009 “. كما سأل بيشوب عن الاستثنائين اللذين يسمحا بفك التجميد عن الأموال الليبية – وهما العقود والأحكام القضائية قبل 16 سبتمبر 2011.

تبادل بيشوب وكرومبروج عدة رسائل، وهما سوف يدافعون عن موقف مشترك بعدم السماح بالإفراج عن الحسابات المجمدة. يجب أن يتطلب الأمر “موافقة صاحب الحساب على إجراء نقل الملكية”. تتدخل هذه المفاوضات مع بيشوب قبل وقت قصير من طلب وزارة الخزانة، بدورها، مجموعة المستشارين في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، مما يثير نفس الأسئلة مثل تلك التي تطرحها وزارة الشؤون الخارجية. وقد تزامن الاثنان بوضوح. ويبدو من الواضح أن وزارة الشؤون الخارجية هي التي تقود المناورة.

بالنسبة لمحامي الصندوق العالمي للتنمية المستدامة، فإن المنطق القانوني لألكسيس دي كرومبروج يكمن اثبات خطأه. على وجه الخصوص حجة “اتفاق صاحب الحساب”. ليس فقط لا إذن مسبق مطلوب في الأمم المتحدة أو النصوص الأوروبية على الأموال المجمدة. ولكن قبل كل شيء، لا يطلب الصندوق العالمي للتنمية المستدامة من وزارة الخزانة أن يتم السداد. إنها فقط تطالب بالإفراج عن الأموال. وبمجرد رفع الحظر، ستقوم الجمعية بتنفيذ الحكم لصالحها. لطلب موافقة الشخص الذي أدانته المحكمة لتعويض الطرف المتضرر، كما يقترح دي كرومبروج، هو السريالية في أعين محامي المؤسسة.

المفاجأة الأخرى: بعد نشر لائحة الاتحاد الأوروبي 2016/44، حصل المحامون، من خلال المساعي الحميدة لإيتي ديفيجن، على مقابلة المدير العام للدائرة القانونية للجنة، لويس روميرو، لاستجوابه بشأن القضية. عُقد الاجتماع في 23 يونيو 2016 في حضور ديرك ووترز، الممثل الدائم البلجيكي لدى الاتحاد الأوروبي. والمحاميان هم روبرت واتروالج وجان بيير دي باندت، الذان يساعدان المصفى أليكس تالون كخبراء.

بالنسبة إلى روميرو، فإنه بموجب عقد الصندوق العالمي للتنمية المستدامة مع ليبيا، يُسمح لبلجيكا بإلغاء تجميد الأموال الليبية المجمدة في مؤسسة مصرفية بلجيكية. وكان هذا الموقف موضوع “مذكرة شفوية” كتبها السفير ووترز، ولكنها ليست رسمية. وبعد ذلك، قامت وزارة الخزانة والمستشار القانوني لديدييه ريندرز، ألكسيس دي كرومبروج، بإلقاء هذا الرأي غير الرسمي، بحجة أنه لم يوقعه روميرو نفسه. في الوقت نفسه، تبادل دي كرومبروج رسائل البريد الإلكتروني مع مايكل بيشوب من مجموعة المستشارين في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، الذي قدم رأياً مختلفاً، ولكن كتابياً. وهو الرأي الذي تشترك فيه وزارتي الخارجية والخزانة.

باختصار، يبدو أن السلطات البلجيكية، ممثلة بشركة رينادرز للمحاماة، قد بذلت كل ما في وسعها لإعاقة مصفي مؤسسة الأمير لوران. لأي أسباب؟ هل هناك مصالح سرية؟ سألنا وزارة الشؤون الخارجية عن تدخلهم في ملفالصندوق العالمي للتنمية المستدامة، ولكن بلا فائدة. كما سبق من جانب وزراة الخزانة، أخبرنا رئيسها التنفيذي، ألكسندر دي جيست، أنه لا يستطيع التحدث عن هذا الموضوع “الحساس” بموجب لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 2016/44.

ويشك المحامون في بعض الأسباب السياسية جعلت الحكومة البلجيكية تشيد جدار برلين في مواجهة طلب مؤسسة الأمير لوران لتنفيذ قرار قضائي. وقد ظهر هذا السبب في سبتمبر 2016 في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بدي كرومبروج والتي تستحضر “تأثير ترشيح بلجيكا لمجلس الأمن في عام 2019″، وهو طلب يبدو أن الصوت الليبي في مجلس الأمن لا غنى عنه. ويضيف محامي ديدييه رايندرز أن “محامي السفارة الليبية قد تقدم للأمام”؛ بل يذهب إلى حد القول إن الطلب بفك التجميد على الأموال الليبية يُعد “احتيال على الأحكام التي فرضتها الأمم المتحدة”، ولا سيما الاتهام الخطير ضد محامي مؤسسة الأمير لوران.

The post «أموال التعمير تذهب للتعويض».. هل يستولي شقيق ملك بلجيكا على الأصول الليبية المجمدة؟ appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية