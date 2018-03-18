العامة للكهرباء: نتعرض للسطو والتخريب

ناشدت الشركة العامة للكهرباء كافة الجهات المعنية بضرورة الإسراع لمُساندتها في التصدي لعمليات السطو والتخريب التي تستهدف شبكة الكهرباء بشكل متكرر، خاصة بمنطقة هراوة.

وقالت الشركة في بيان الأحد، أن أسلاك التوصيل بدائرة التوزيع بهراوة قد تعرضت إلى النهب والسرقة من قبل جهات مجهولة، مؤكدة أن التحقيقات حول الحادثة ماتزال مستمرة.

وأوضح البيان، أن سلك نحاس معزول ممتد على مسافة 8 أعمدة تعرض إلى السرقة، موضحاً أنه المسؤول عن مد مصنع الطوب الإسمنتي بالكهرباء.

وبعد الإبلاغ عن وقوع الحادثة، تمكنت العناصر الأمنية بمركز شرطة هراوة من ضبط المسروقات، وقامت بإعادتها إلى الشركة العامة للكهرباء.

وأشرف موظو قسم الصيانة بالشركة على إعادة تركيب السلك المسروق وتوصيل الكهرباء مُجدداً، وفق ما ذكره بيان الشركة العامة للكهرباء.

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