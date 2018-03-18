الوطنية لحقوق الانسان تطالب الوفاق بالكشف عن مصير المدعي العام للمحكمة العسكري

عين ليبيا

استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا واقعة اختطاف المدعي العام العسكري بحكومة الوفاق الوطني اللواء مسعود أرحومة، صباح الخميس الماضي، من قبل مسلحين مجهولين من أمام بيته بمنطقة صلاح الدين جنوب غربي طرابلس خاصة وأن مصيره ما زال غامضاً حتى الآن.

وأكدت المنظمة في بيان لها أن هذا المؤشر خطير لعدم احترام الأجهزة القضائية بالعاصمة طرابلس، قائلةً «بما أن المدعي العام العسكري هو الأمين على الدعوة الجنائية في المؤسسة العسكرية، فوقوع هذه الجريمة بحقه وفي العاصمة، يدل دلالة قطعية وبما لا يدع مجالاً للشك على أن الحالة والأوضاع الأمنية بمدينة طرابلس سيئة للغاية نتيجة لتصاعد مؤشرات الاختطاف والاعتقال التعسفي وغير القانوني والإخفاء القسري، وعدم تحرك المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والسلطات والأجهزة الأمنية من أجل إيقاف هذه الظاهرة التي باتت تمثل هاجساً ومخاوف أمنية كبيرة لدى المواطنين في العاصمة طرابلس».

هذا وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بسرعة العمل على كشف مصير المدعي العام للمحكمة العسكرية والعمل كذلك على إطلاق سراحه وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.

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