الإمارات: نعمل مع مصر على إنهاء الأزمة الليبية والقضاء على الفراغ السياسي

كشف وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد عن تحركات تجريها مصر والإمارات لحل المشكلات في المحيط العربي، لا سيما في ليبيا وسوريا واليمن والعراق، لنزع فتيل الأزمة.

وشدد بن زايد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري بمقر وزارة الخارجية بمصر، على «ما يهمنا هو استعادة كل ثقل عربي ممكن حتى لا نرى فراغا بعد الآن في ليبيا وسوريا واليمن».

وأعرب بن زايد عن تفاؤله بما يجري في العراق، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الدول العربية وإرساء السلام والاستقرار في تلك الدول.

