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صيانة 50 مدرسة بثلاث مدن ليبية

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنهت مصلحة المرافق التعليمية عمليات الصيانة المُقررة لـ50 مدرسة داخل مدينة صبراتة والعجيلات وزوارة، بالتعاقد مع عدد من الشركات المحلية.

وشملت عمليات الصيانة التي أجريت على مدارس المدن الثلاثة، تحديث الساحات الخارجية، وصيانة نوافذ المدارس وأبوابها، وكذلك شبكات الكهرباء، وشبكات المياه والصرف الصحي.

ونقلت مصلحة المرافق عن مدير مكتب المشروعات بصبراتة محمد عياد، قوله أن برنامج الصيانة شمل عدد من المدارس التي تضررت جرّاء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها المدينة عام 2017.

وأوضح عياد أن مكتب مشروعات صبراتة تابع بشكل مستمر مراحل عمليات الصيانة التي أجريت على مدارس البلديات التلاث.

وبحسب الصفحة الرسمية لمصلحة المرافق التعليمية، كانت المصلحة قد تبنت سابقاً خطة مشروع يقضي بصيانة حوالي 2000 مدرسة تعليمية بمدن مختلفة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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